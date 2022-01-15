Массовая проверка водителей на трезвость пройдет в Петрозаводске

Проверки водителей на трезвость пройдут в понедельник, 17 января, ГИБДД Петрозаводска.

«В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД в понедельник, 17 января, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости"», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

В ГИБДД напомнили, что за 12 месяцев в Петрозаводске произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы.