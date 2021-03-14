Массовая проверка водителей такси пройдет в Петрозаводске

С 15 по 19 марта сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проведут оперативно-профилактическое мероприятие "Такси".

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, автоинспекторы проверят водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, законность нанесения цветографических схем и установки опознавательного фонаря легкового такси, соблюдение водителями правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям такси, что для осуществления перевозки пассажиров необходимо иметь разрешение, транспортное средство должно проходить технический осмотр, водитель - медицинский осмотр, ТС должно быть оборудовано "шашечками" и фонарем легкого такси. За нарушения данных правил предусмотрена административная ответственность.



Госавтоинспекция просит пассажиров такси с пониманием отнестись к кратковременной остановке автоинспектором, быть готовыми к возможной даче объяснения по поездке.