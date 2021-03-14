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Массовая проверка водителей такси пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
08:20, 15 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
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С 15 по 19 марта сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проведут оперативно-профилактическое мероприятие "Такси".

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, автоинспекторы проверят водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, законность нанесения цветографических схем и установки опознавательного фонаря легкового такси, соблюдение водителями правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям такси, что для осуществления перевозки пассажиров необходимо иметь разрешение, транспортное средство должно проходить технический осмотр, водитель - медицинский осмотр, ТС должно быть оборудовано "шашечками" и фонарем легкого такси. За нарушения данных правил предусмотрена административная ответственность.

Госавтоинспекция просит пассажиров такси с пониманием отнестись к кратковременной остановке автоинспектором, быть готовыми к возможной даче объяснения по поездке.

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Комментарии

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кир
2021-03-15 09:07:15
Достали. А массовая проверка работы слесарей-сантехников и дворников не нужна?
Никита
2021-03-15 09:14:30
кир, предлагаете силами ГИБДД провести , если толку с мэрии нет ???
кир
2021-03-15 10:22:10
Никита, у нас цивилизационный кризис. Требуется непосредственное управление миллионами людей, выполняющих каждый день простые, примитивные работы. Любыми силами и средствами надо навести порядок. Люди только числятся на работах и предоставлены сами себе. Что хочу, то и ворочу.
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