Массовую вакцинацию россиян от коронавируса могут начать уже осенью

Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Сотрудники центра успешно испытали вакцину от COVID-19 на себе. У них были обнаружены антитела, пишет ТАСС.

"Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть Естественно, [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих", – сказал он в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.



Массовая вакцинация населения России от новой коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года, однако процесс может занять до девяти месяцев, сообщил Гинцбург.

"Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, семь – девять месяцев, процесс вакцинации и ее масштабирование", – сказал он.