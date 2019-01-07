Массовые отключения света потрясли Карелию ровно год назад

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Мощные снегопады и сильный ветер стали причинами массовых отключений электричества в Карелии, которые повлекли за собой возбуждение уголовных дел в начале ушедшего года.
С декабря 2017 года в районах Карелии из-за обильных снегопадов и сильного ветра продолжались отключения электричества. Проходили они и в январе 2018 года. Так, более 4 тысяч жителей Карелии год назад остались без света в новогодние праздники. В феврале по всем таким фактам были возбуждены уголовные дела.
Подробный медиаобзор всех главных событий 2018 года читайте в материале "Столицы на Онего".
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