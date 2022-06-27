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Массовые поставки некачественного питания в школы, детсады и больницы выявлены в Карелии

Новости. Общество
13:54, 29 Июня 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

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Управление Россельхознадзора по Республике Карелия зафиксировало многочисленные факты поставок в бюджетные учреждения продуктов питания, не отвечающих требованиям качества и безопасности.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

«Зафиксированы многочисленные факты поступления в государственные бюджетные учреждения продуктов питания, не отвечающих установленным нормативным требованиям безопасности и качества (пищевая продукция с истекшим сроком годности, фальсифицированная пищевая продукция, продукция, выработанная из сырья неустановленного происхождения, продукция, не прошедшая обязательную процедуру подтверждения безопасности и т.д.)», - пояснили в Управлении.

По данным ведомства, в учреждения поступала пищевая продукция из сырья неизвестного происхождения или с необоснованно увеличенными сроками годности, без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих её происхождение и безопасность. В ряде случаев выявлено несоответствие продуктов нормативным требованиям безопасности по показателям свежести и органолептическим критериям.

Некачественное питание поступало в школы, детсады и больницы.

Управление опубликовало список поставщиков продуктов питания, откуда поступала такая продукция. Большинство из них находится за пределами Карелии, но еще 10 компаний и предпринимателей зарегистрированы на территории республики.

Все эти факты были зафиксированы в 2021 году.

«По всем установленным фактам нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности пищевой продукции Управлением приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц», - добавили в ведомстве.

Этот вопрос обсуждался 28 июня на встрече с заместителем министра экономического развития и промышленности Еленой Игнатенковой. Она предложила заключить соглашение о взаимодействии с Управлением о совместной работе над методическими указаниями заказчикам. По мнению ведомства, это позволит снизить поступление небезопасной ветеринарной продукции в учреждения региона.

 

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