Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска 31 октября и 1 ноября проведет рейды "Контроль трезвости" для массовой проверки водителей.

Сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы города, останавливать автомобили и проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Накануне рейдов автоинспекция обратилась к жителям города с призывом быть внимательнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

"Напоминаем, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении ГИБДД.

За 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы. За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.