Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Строительство нового Дома для пожилых людей планируется в Петрозаводске 1
Сегодня 11:13
Редкое заболевание заставило девочку плакать кровавыми слезами
29.10.2020 21:30
Из Карелии в Финляндию бежали трое мужчин 12
Сегодня 09:59
Во Франции объявлен частичный локдаун из-за коронавируса 3
29.10.2020 19:10
Родильный дом им.Гуткина в Петрозаводске переделывают под ковид-центр 18
Сегодня 08:30
В Карелии за сутки коронавирус выявлен опять у 117 человек
Сегодня 08:48

Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут в Петрозаводске

Новости. Общество
17:37, 30 Октября 2020
фото: страница Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте
Загрузка...

Госавтоинспекция Петрозаводска 31 октября и 1 ноября проведет рейды "Контроль трезвости" для  массовой проверки водителей.

Сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы города, останавливать автомобили и проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Накануне рейдов автоинспекция обратилась к жителям города с призывом быть внимательнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

"Напоминаем, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении ГИБДД.

За 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы. За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти

Аналитика

Сегодня 15:53
Капитал
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Движение вверх
Сегодня 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
Сегодня 11:27
"Мутная" запись 10
29.10.2020 13:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 9
27.10.2020 12:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных"
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»