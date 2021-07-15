Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске в субботу

Госавтоинспекция города предупреждает об очередной профилактической акции.

В субботу, 17 июля, водителей ждут массовые проверки, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Госавтоинспекции города напомнили, за 6 месяцев в Петрозаводске произошло 4 дорожно - транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых 5 человек получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 350 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее пьяный 20-летний водитель в районе Карелии устроил аварию с пострадавшими.