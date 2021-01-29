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Массовые проверки водителей пройдут в Карелии в воскресенье

Новости. Общество
12:21, 30 Января 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
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Автоинспекторы проведут 31 января профилактический рейд "Нетрезвый водитель", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В выходные дни автоинспекторы выйдут на карельские дороги, чтобы проверить водителей на трезвость.

С начала года автоинспекторами были отстранены от управления автомобилем 150 нетрезвых водителей, включая 12 женщин. Теперь 15 водителям грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Среди уголовно преследуемых - одна женщина.

Наиболее пьющий возраст для мужчин - от 30 до 39 лет - более 50 нарушителей. Один водитель управлял в возрасте 70+.

Возраст женщин, любительниц руля и алкоголя, до 30 лет - 6 нарушительниц. После 50 лет фактов нарушений женщинами на зафиксировано.

Чаще всего пьяные и без водительских прав садятся за руль мужчины в возрасте от 40 до 49 лет - 9 нарушителей.

На улицах Петрозаводска были отстранены от управления - 49 водителей. В районах - Сегежский и Костомукша, где было пресечено по 11 нарушений.

Госавтоинспекция Карелии просит с пониманием относиться к кратковременным остановкам для контроля трезвости.

"Внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый гражданин, сообщив сведения о нетрезвом водителе в полицию на короткий номер 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции", - напомнили в Госавтоинспекции республики.

Ранее сотрудники ГИБДД поблагодарили петрозаводчан, задержавших пьяного водителя.

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