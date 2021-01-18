Сотрудники ГИБДД поблагодарили петрозаводчан, задержавших пьяного водителя

Две девушки и один молодой человек сдали в полицию пьяного водителя, который чуть не устроил ДТП на встречке в Прионежском районе Карелии.

Начальник отделения ГИБДД по Прионежскому району Александр Швецов вручил сегодня благодарственные письма трём молодым людям, которые в начале декабря прошлого года задержали пьяного водителя, сообщается в паблике "Полиция Прионежского района".

Напомним, инцидент произошел ночью в 01:35 6 декабря вблизи поселка Новая Вилга, на 3 км автодороги "Кола"422-Петрозаводск". 64-летний пьяный петрозаводчанин, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Golf, чуть не совершил столкновение на встречной полосе с другим автомобилем. Бдительный водитель, сумевший избежать аварии, задержал пьяного пенсионера за рулем и вызвал полицию.

"Сегодня участники того события поделились подробностями произошедшего. 24-летняя Алина Эммаусская в ту ночь ехала за рулём с друзьями, Рубцовой Дарьей и Дорошиным Евгением, когда по дороге, им в лоб выехал Volkswagen. Успев вовремя увернуться от столкновения, молодые люди увидели, как водитель Volkswagen въехал в ограждение и собирается продолжить движение. Развернув свой автомобиль, девушка догнала и перекрыла дальнейшее движение нарушителю. Вместе со своими пассажирами они вытащили ключи из замка зажигания в автомобиле пьяного водителя и вызвали полицию", - пишут в паблике.