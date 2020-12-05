Мужчина задержал пьяного водителя, который чуть не устроил ДТП на встречке под Петрозаводском

Бдительный водитель, сумевший избежать аварии, задержал пьяного пенсионера за рулем и вызвал полицию.

Инцидент произошел сегодня ночью в 01:35 вблизи поселка Новая Вилга, на 3 км автодороги "Кола"422-Петрозаводск". 64-летний пьяный петрозаводчанин, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Golf, чуть не совершил столкновение на встречной полосе с другим автомобилем, сообщается в паблике "Полиция Прионеского района".

После разъезда транспортные средства остановились. Водитель, которому удалось избежать ДТП, вытащил ключ из замка зажигания в авто пьяного и вызвал сотрудников ГИБДД.

Автоинспекторы Прионежского района прибыв на место отстранили нарушителя от управления и зафиксировали у него состояние опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Пенсионер привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Решение о назначении наказания принимает суд.

Ранее автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя на трассе Петрозаводск-Суоярви.