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Водителю грозит крупный штраф за пьяную езду по трассе в Карелии

Новости. Общество
10:54, 06 Декабря 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя на трассе Петрозаводск-Суоярви.

В минувшую субботу около 22:45 на 67 км автодороги Петрозаводск-Суоярви в Пряжинском районе инспекторами ДПС был отстранен от управления автомобилем "ВАЗ-21093" водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался 49-летний мужчина. Ему теперь грозит лишение водительских прав и крупный штраф, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее в Карелии пьяный водитель перевернувшейся иномарки попал в больницу.

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