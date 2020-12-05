Водителю грозит крупный штраф за пьяную езду по трассе в Карелии

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя на трассе Петрозаводск-Суоярви.
В минувшую субботу около 22:45 на 67 км автодороги Петрозаводск-Суоярви в Пряжинском районе инспекторами ДПС был отстранен от управления автомобилем "ВАЗ-21093" водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался 49-летний мужчина. Ему теперь грозит лишение водительских прав и крупный штраф, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
Ранее в Карелии пьяный водитель перевернувшейся иномарки попал в больницу.
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