В Карелии пьяный водитель перевернувшейся иномарки попал в больницу

Девятнадцатилетний водитель без прав устроил ДТП в Кондопоге, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Сегодня, 4 декабря, в 1:50 ночи 19-летний кондопожанин, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не справился с управлением и оказался в кювете. Его автомобиль перевернулся.

Как было установлено сотрудниками Госавтоинспекции, молодой человек был пьян и водительских прав не имеет.

В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в Карелии пьяный водитель иномарки пошел на таран.