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Массовые проверки ждут водителей Петрозаводска в пятницу

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20:50, 25 Января 2024
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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Автоинспекторы проверят, мог ли кто-то из жителей столицы Карелии сесть пьяным за руль.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в пятницу, 26 января, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Согласно статистике ГИБДД, за 12 месяца 2023 года в Петрозаводске по вине пьющих случилось 13 ДТП, в которых погибли 4 человека, а 17 были травмированы.

По сравнению с 2022 годом число погибших увеличилось в 4 раза.

О фактах управления автомобилями нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

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