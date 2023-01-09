Массовый отлов безнадзорных собак пройдет в городе горняков Карелии

Власти Костомукши просят владельцев хвостатых питомцев не выпускать животных на самовыгул.

До конца января на территории Костомукшского городского округа будет осуществляться интенсивный отлов безнадзорных животных, сообщается в официальном паблике администрации Костомукши.

«Убедительная просьба проявить внимание к своим питомцам и не оставлять их без присмотра, — пишут в паблике. — Если вы заметили безнадзорных животных на территории округа, сообщите об этом по телефонам: 8 (81459) 5-23-35 (ЕДДС), 8 (921) 627-62-97».

В администрации напомнили, что самовыгул наносит вред не только самому питомцу. Любая собака, оставшаяся без надзора хозяев, является потенциальной опасностью для людей, а также других животных.

Ранее Минсельхоз Карелии назвал районы-лидеры по отлову бездомных животных.