Массовый поиск пьяных водителей начался в одном из районов Карелии

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Сотрудники ГИБДД Суоярвского района будут проводить массовые проверки водителей в потоке транспорта.
Во время профилактических мероприятий особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. В первую очередь, инспекторы займутся выявлением пьяных водителей, сообщает Госавтоинспекция Суоярви.
Госавтоинспекция просит сообщать о случаях, когда за руль сел нетрезвый гражданин.
Ранее пьяных водителей обещали ловить в Петрозаводске.
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