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Мастер-класс "50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж" пройдет в "Университете бизнеса УРАЛСИБ"

Новости. Общество
14:44, 20 Октября 2020
фото: фото компании
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Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему "50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж", который пройдет 22 октября в 12.00.

Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – бизнес-ментор, основатель tobeWOW академии маркетинга Ольга Бакина.

2020 год – год больших изменений в потребительском поведении. Что это за изменения, и как теперь организовывать маркетинг в онлайн, чтобы увеличивать продажи и удовлетворенность клиентов? Онлайн точки контакта – это "касания" с клиентами, которые работают на эти задачи.

На онлайн мастер-классе обсудим, как меняется потребительское поведение в 2020 году, и как выстраивать точки контакта в новых реалиях для роста.

В ходе вебинара мы сделаем максимальный обзор онлайн точек контакта с примерами, рассмотрим более 50 точек контакта онлайн: от чат-ботов и автоматизированных туннелей в мессенджерах до конверсионных виджетов и онлайн-мероприятий, поговорим о том, с какими метриками связаны точки контакта онлайн и как замерять их эффективность, а также как  приоритизировать и как внедрять онлайн точки контакта.

По итогам мастер-класса сможете провести аудит вашего маркетинга по 50 онлайн точкам контакта и спланировать внедрение новых для роста вашего бизнеса.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет  начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи лекций и  зарегистрироваться на новые семинары в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

 

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