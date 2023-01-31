Мастер по маникюру из Петрозаводска назвала безопасный срок годности гель-лака для ногтей

Основательница и арт-директор одной из петрозаводских студий рассказала, сколько можно носить гель-лак, чтобы сохранить здоровье ногтей.

По словам мастера, гель-лак придуман для того, чтобы носить его две недели.

«Люди клюют на уловки, вроде длительности носки. Мастера этим пользуются. Но я каждому своему новому клиенту рассказываю, что у базы есть срок годности на ногтях — 14 дней. Это время она будет стоять на ногте, чтобы вы не делали. После этого она перестает выполнять свою главную функцию — держаться на ногте, поэтому от любых повседневных задач, которые вы выполняете руками, она может отойти. Ноготь сломается, либо пойдет трещина. Просто химия. После двух недель, говоря грубо, база начинает тухнуть и выделять в окружающую среду и организм вредные вещества. И, если перенашивать регулярно и подолгу, в какой-то момент организм начнет материал отторгать. И потом приходиться долго лечиться. Я совру, если скажу, что гель-лак для ногтей безопасен. Он безопасен тогда, когда мы правильно выполняем процедуру», - поделилась арт-директор салона красоты из Петрозаводска.

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