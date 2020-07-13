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Мастера из Новосибирска сшили знамя, которое передадут в музей Карелии

Новости. Общество
17:20, 14 Июля 2020
фото: Правительство РК
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Точная копия наградного революционного Красного знамени, утраченного в Советско-Финляндскую войну, будет передана в карельский музей, сообщили в республиканском правительстве.

Копию наградного революционного Красного Знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии образца 1926 года воссоздали в Новосибирске.

Знамя было захвачено финскими войсками после боя под Питкярантой, прошедшего в ночь с 28 на 29 февраля 1940 года.

Это один из самых известных и трагических эпизодов Советско-Финляндской войны, который лег в сюжетную основу романа Анатолия Гордиенко "Гибель дивизии". Оно было снято с тела убитого начальника политотдела дивизии Алексея Разумова, полковой комиссар хранил наградное знамя под гимнастеркой. В настоящее время знамя находится в военном музее в Хельсинки.

Два года назад возникла идея о том, чтобы вернуть на родину этот артефакт, утраченный не в бою, а результате действий, оценку которым следует дать историкам. Воплощение этой идеи потребовало и времени, и труда многих людей. Этот проект был реализован усилиями общероссийской организации "Офицеры России", карельского отделения Российского военно-исторического общества, ДОСААФ Республики Карелия при поддержке министерства культуры Республики Карелия.

Швейный цех, в котором взялись за изготовление копии знамени, удалось найти в только в Новосибирске. Дело в том, что многие организации, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, изначально выразившие согласие, затем отказывались из-за сложности работы. Мастера из Новосибирска сшили знамя, ориентируясь на фотокопии подлинника, в соответствии с техническими условиями 1926 года, и используя те же материалы. Бóльшая часть работы была выполнена вручную.

Знамя уже приехало в Петрозаводск, в ближайшее время состоится его торжественная передача в один из музеев Карелии.

Документальный фильм об истории реликвии смотрите по ссылке: https://vk.com/wall-134976764_613

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-07-14 18:03:09
Надо новокиров послать с "экспкдицией" к соседям ,чтобы они добыли флаг подлинный и вернули его генералу. Иначе они балаболки вокзальные за три рубля -пачка..
новый
2020-07-14 17:34:22
Ух, щас начнется. У койры уже блохи в атаку пошли.
Гость
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