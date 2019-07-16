Мастера спорта России по боксу проведут бесплатную тренировку в Петрозаводске

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Мероприятие пройдет 22 июля у ТРК "Лотос-Plaza", сообщили в Минспорта Карелии.
Мероприятие приурочено к Международному дню бокса.
Открытую тренировку проведут мастера спорта России по боксу Фёдор Виноградов и Анастасия Запольская. Кроме того, зрителей ждут показательные поединки с участием лучших боксёров республики, викторины на знание истории бокса.
В программе праздника - выступления танцевальных коллективов и артистов, в том числе участников Всероссийского телепроекта "Новая звезда".
Почетный гость мероприятия – Игорь Ружников, чемпион мира, Европы и национального первенства, победитель Игр доброй воли и Спартакиады народов СССР, дважды обладатель кубка Советского Союза, заслуженный мастер спорта.
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