Мастерам из Карелии нужна поддержка на фестивале деревянных скульптур в Череповце

Олонецкие мастера со скульптурой «Кузнец–гвоздарь» борются за приз зрительских симпатий на фестивале в Череповце.
В Череповце проходит фестиваль деревянных скульптур, в котором принимают участие мастера из Карелии.
Юрий Виршиев и Андрей Петров создали деревянную скульптуру «Кузнец–гвоздарь». И сегодня она вошла в число работ, которые борются за приз зрительских симпатий.
Всего в списке 10 скульптур, каждая из которых может стать победителем. Все зависит от набранных голосов.
Голосование продлится до 17 июня до 18.00.
Проголосовать можно здесь.
Фото с паблика "Чтобы лучше было жить".
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