Мастерам из Карелии нужна поддержка на фестивале деревянных скульптур в Череповце

фото: паблик "Чтобы лучше было жить"

Олонецкие мастера со скульптурой «Кузнец–гвоздарь» борются за приз зрительских симпатий на фестивале в Череповце.

В Череповце проходит фестиваль деревянных скульптур, в котором принимают участие мастера из Карелии.

Юрий Виршиев и Андрей Петров создали деревянную скульптуру «Кузнец–гвоздарь». И сегодня она вошла в число работ, которые борются за приз зрительских симпатий.

Всего в списке 10 скульптур, каждая из которых может стать победителем. Все зависит от набранных голосов.

Голосование продлится до 17 июня до 18.00.

Проголосовать можно здесь.

Фото с паблика "Чтобы лучше было жить".