Мать с детьми застряли в 25-градусный мороз на заглохшей машине среди лесов Карелии

Благодаря автоинспекторам ситуация разрешилась благополучно, сообщили в МВД республики.

На сайте карельской полиции рассказали о ситуации, произошедшей в Суоярвском районе республики. Там жительница поселка Найстенъярви с детьми возвращалась из Петрозаводска домой.

Но произошло непредвиденное — автомобиль заглох, и его пассажиры остались в темноте на заснеженной обочине среди карельских лесов в 25-градусный мороз.

В это время местные автоинспекторы выехали на вечернее патрулирование. Они заметили припаркованную на обочине машину и остановились, чтобы выяснить, не нужна ли помощь. Женщина рассказала о возникшей проблеме.

Полицейские отбуксировали её автомобиль в родной поселок. Мать с детьми благополучно добрались до дома.