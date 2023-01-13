Мать с детьми застряли в 25-градусный мороз на заглохшей машине среди лесов Карелии

Благодаря автоинспекторам ситуация разрешилась благополучно, сообщили в МВД республики.
На сайте карельской полиции рассказали о ситуации, произошедшей в Суоярвском районе республики. Там жительница поселка Найстенъярви с детьми возвращалась из Петрозаводска домой.
Но произошло непредвиденное — автомобиль заглох, и его пассажиры остались в темноте на заснеженной обочине среди карельских лесов в 25-градусный мороз.
В это время местные автоинспекторы выехали на вечернее патрулирование. Они заметили припаркованную на обочине машину и остановились, чтобы выяснить, не нужна ли помощь. Женщина рассказала о возникшей проблеме.
Полицейские отбуксировали её автомобиль в родной поселок. Мать с детьми благополучно добрались до дома.
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