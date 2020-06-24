Материнская смертность в Карелии сведена к нулю

За минувший год в Карелии не зарегистрировано ни одного факта материнской смертности, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в итоговом отчете в парламенте республики.

Как отметил руководитель региона, важнейшим показателем для оценки социального климата и качества жизни населения являются демографические процессы.

"Основным достижением отчетного года стало сохранение положительной динамики ожидаемой продолжительности жизни при рождении, - сказал Артур Парфенчиков. - По сравнению с 2016 годом его значение выросло на 1,68 года и составило 71,46 года".

В 2018 году в столице Карелии был открыт перинатальный центр. "Второй год подряд фиксируем позитивный социально-демографический результат: младенческая смертность упала до рекордного уровня – 4,6 случая на 1000 родившихся живыми, - сообщил Парфенчиков. - Кроме того, в 2019 году нет ни одного факта материнской смертности".

Общий коэффициент смертности в Карелии, по информации Артура Парфенчикова, составил 14,2 на 1000 человек: это самый низкий уровень за последние 20 лет.