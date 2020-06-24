890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат парламента Карелии пришла на отчет губернатора в футболке с принтом против конституционных поправок (ФОТО) 16
Сегодня 10:40
Шестерых пешеходов-нарушителей поймали в Петрозаводске 1
24.06.2020 16:35
Власти Петрозаводска продолжают проверять маршрутчиков 7
24.06.2020 15:56
Еще 24 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии
Сегодня 08:53
Доктор из Карелии, находящийся на передовой борьбы с COVID-19, выступил на Первом канале (ВИДЕО) 1
24.06.2020 15:39

Материнская смертность в Карелии сведена к нулю

Новости. Общество
11:57, 25 Июня 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

За минувший год в Карелии не зарегистрировано ни одного факта материнской смертности, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в итоговом отчете в парламенте республики.

Как отметил руководитель региона, важнейшим показателем для оценки социального климата и качества жизни населения являются демографические процессы.

"Основным достижением отчетного года стало сохранение положительной динамики ожидаемой продолжительности жизни при рождении, - сказал Артур Парфенчиков. - По сравнению с 2016 годом его значение выросло на 1,68 года и составило 71,46 года".

В 2018 году в столице Карелии был открыт перинатальный центр. "Второй год подряд фиксируем позитивный социально-демографический результат: младенческая смертность упала до рекордного уровня – 4,6 случая на 1000 родившихся живыми, - сообщил Парфенчиков. - Кроме того, в 2019 году нет ни одного факта материнской смертности".

Общий коэффициент смертности в Карелии, по информации Артура Парфенчикова, составил 14,2 на 1000 человек: это самый низкий уровень за последние 20 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

Сегодня 12:40
Обществоведение
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы"
В интервью "Столице на Онего" спикер Петросовета рассказал об усилении контроля за качеством ремонта дорог и реализации проектов благоустройства.
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 21
19.06.2020 10:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»