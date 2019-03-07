Матершинника в Карелии арестовали

Мужчина матерился в магазине, за что был арестован, сообщили в Прионежском районном суде.

Житель Прионежского района в магазине выражался грубой нецензурной бранью, мешал работе персонала магазина, на замечания не реагировал, чем нарушил общественный порядок.

Судом учтена повторность совершения правонарушения.

Нарушителю общественного порядка назначено административное наказание в виде административного ареста на 5 суток.