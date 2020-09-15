Маткапитал в России снова вырастет

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%.

Планируется, что в следующем году он будет увеличен на 17 265 рублей для семей, в которых появился первый ребенок. Условия планируется изменить и для семей, в которых родится второй ребенок, пишет РБК.

В проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) предусмотрена индексация материнского капитала. Его размер в 2021 году составит 483 882 рублей на первого ребенка, 639 432 рублей на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал. В противном случае за второго ребенка заплатят 155550 рублей, говорится в сообщении Министерства труда.

"Предусмотрена индексация материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%, определенного в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 млрд руб. С учетом прогноза рождаемости в следующем году право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей.