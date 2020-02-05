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Матвиенко поблагодарила Мирошник за вклад в развитие местного самоуправления

Новости. Общество
08:20, 06 Февраля 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Сенатор Игорь Зубарев вручил главе Петрозаводска Ирине Мирошник благодарственное письмо, подписанное председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Главу столицы Карелии наградили за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправления.

По мнению члена Совета Федерации Игоря Зубарева, Ирина Мирошник эффективно координирует политику администрации Петрозаводского городского округа, направленную на комплексное социально-экономическое развитие города, повышение уровня жизни горожан, организацию бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения города. С избранием Ирины Юрьевны на пост главы Петрозаводска наблюдается положительная тенденция социально-экономического развития города.

В ходе встречи сенатор с мэром столицы Карелии обсудили подготовку города к 100-летию республики. Остается все меньше времени до празднования юбилея республики, и все объекты, включенные, как в Федеральную целевую программу, так и в план мероприятий по подготовке и проведения празднования Дня республики, должны быть выполнены качественно и в срок.

"Сегодня у главы Петрозаводска очень много задач. Уверен, она справится с работой по подготовке города к юбилею республики. Но вклад главы Петрозаводска в развитие местного самоуправления уже оценен на уровне Совета Федерации. Благодарственная письмо, подписанное Валентиной Матвиенко, - заслуженная награда", - считает Зубарев.

Ранее благодарность от председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко была вручена председателю правления "Эстафеты поколений", депутату Петросовета Александру Анишину.

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