Мчавшаяся по главному проспекту Петрозаводска иномарка чуть не устроила смертельное ДТП (ВИДЕО)

На проспекте Ленина в Петрозаводске осторожный водитель предотвратил смертельное ДТП.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель написал обращение к лихачу на рубиновой иномарке, который мог стать виновником смертельного ДТП.

"Надеюсь, что ты успел детально рассмотреть всю свою жизнь, пролетевшую перед глазами в этот момент, водитель Audi рубинового цвета! Привет от водителя на красном Lancer, которого ты чуть было не отправил на тот свет", - написал автор обращения в паблике.

Также водитель отметил, что жертвой лихача мог стать не только он, но и пешеходы, стоявшие на перекрестке.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент гонки.