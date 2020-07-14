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Мчавшийся на скорости автомобиль чуть не сбил мужчину с коляской на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:09, 15 Июля 2020
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На Кукковке водитель проехал под запрещающий сигнал светофора, рискуя сбить пешеходов на "зебре".

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что в минувший вторник 14 июля в 19.40 на Карельском проспекте он с маленьким сыном на коляске переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и его чуть не сбила машина.

"Только я с коляской стал переходить дорогу, как прямо передо мной пролетел белый седан на большой скорости, на красный свет, - сообщил горожанин. – Так и до трагедии не далеко".

Напомним, 14 июля иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

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