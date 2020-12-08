МЧС Карелии показали кадры с места пожара на Старой Кукковке (ФОТО)

За 9 дней в частном секторе на Старой Кукковке в Петрозаводске произошло два пожара.

В минувший вторник, 8 декабря, на улице Сосновая сгорела частная баня, а 28 ноября на улице Котовского горел частный дом, где при пожаре пострадал мужчина – его госпитализировали с ожогами.

Дмитрий Беленихин снял оба пожара на видео.

Сегодня МЧС Карелии опубликовало фото, на котором запечатлено, как горела баня.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек.