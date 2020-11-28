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В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:45, 29 Ноября 2020
фото: кадр с видео Дмитрия Беленихина
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На Старой Кукковке рядом с новостройками сгорел очередной деревянный дом.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 29 ноября, в 14.46 произошел пожар в частном доме на улице Котовского. Пожар тушили 22 человека и 8 единиц техники.

В 15.18 огонь был ликвидирован.

По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

Видео пожара сделал Дмитрий Беленихин и разместил на своей странице в соцсети.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек. 

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