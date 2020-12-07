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На Старой Кукковке в Петрозаводске снова горит частный сектор (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:53, 08 Декабря 2020
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Частная баня сгорела на Старой Кукковке, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 8 декабря, в 15.00 произошел пожар в частной бане на улице Сосновой, в микрорайоне Старая Кукковка.

Для ликвидации огня привлекались 16 пожарных и 5 единиц техники. Пожар потушен. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет, сумма ущерба и причина возгорания устанавливаются.

Напомним, что буквально 9 дней назад, 28 ноября, на улице Котовского горел частный дом. При обгорел пострадал мужчина и был госпитализирован.

Видео пожара: Дмитрий Беленихин.

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