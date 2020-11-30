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Мужчина получил ожог лица во время пожара на Старой Кукковке в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:18, 01 Декабря 2020
фото: кадр с видео Дмитрия Беленихина
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Во время пожара, случившегося 29 ноября в карельской столице, был травмирован мужчина, который получил ожог лица.

Мужчина получил ожог лица первой степени на площади 9 процентов во время пожара в частном доме на Старой Кукковке. Об этом "Столице на Онего" сообщили в МЧС по Карелии.

ЧП произошло днем 29 ноября на улице Котовского в Петрозаводске. 

Сотрудники МЧС спасли из горящего дома двух человек и эвакуировали два газовых баллона. 

В результате пожара был поврежден чердак постройки.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек. 

 

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Комментарии

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агрекалчнутый
2020-12-01 10:34:07
Не надо жути нагонять. Не спасали они никого. Бабка с дедом сами через окно вылезли, а ожоги получил, ибо сам тушить начал в обстановке захламленного домохозяйства. Понастроят себе курятников с заборами..
Гость
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