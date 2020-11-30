Мужчина получил ожог лица во время пожара на Старой Кукковке в Петрозаводске

Во время пожара, случившегося 29 ноября в карельской столице, был травмирован мужчина, который получил ожог лица.

Мужчина получил ожог лица первой степени на площади 9 процентов во время пожара в частном доме на Старой Кукковке. Об этом "Столице на Онего" сообщили в МЧС по Карелии.

ЧП произошло днем 29 ноября на улице Котовского в Петрозаводске.

Сотрудники МЧС спасли из горящего дома двух человек и эвакуировали два газовых баллона.

В результате пожара был поврежден чердак постройки.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек.