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МЧС Карелии показало сгоревшую квартиру, в которой погибла женщина (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:13, 01 Июня 2020
фото: © МЧС Карелии
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Пожилая женщина погибла на пожаре в Петрозаводске, квартира выгорела полностью, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье, 31 мая, в 8.41 произошел пожар в квартире 9-этажного дома №14 по улице Генерала Фролова.

На место происшествия прибыли 22 пожарных и 4 единицы спецтехники.

По словам пресс-службы МЧС Карелии, пожар тушили по рангу 1 БИС. Полностью ликвидировать огонь удалось в 9.05.

В результате выгорела квартира на площади 60 кв.м. Из огня при помощи дымозащитных масок спасено два человека. Одна женщина погибла.

По словам очевидцев, погибшая – пожилая женщина.

Причины пожара и виновные устанавливаются.

МЧС показали фото и видео с места трагедии.

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