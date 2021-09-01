МЧС Карелии рекомендовало не пускать детей на улицу из-за угрозы мощных порывов ветра

МЧС Карелии разместило прогноз Гидрометцетра об усилении ветра по всей республике 4 сентября.

Утром и днем ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с во всех без исключения городах и районах Карелии.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не оставлять транспортные средства вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, ограничить поездки на личном автотранспорте и нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых.



Также рекомендуется ограничить выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоёмов.





