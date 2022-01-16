МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды

Во второй половине дня в Карелию придет сильный ветер, сообщили в региональном МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 16 января с сохранением в начале ночи 17 января местами по республике ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория Карелии.

МЧС советует:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводск идет сильный ветер.