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МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды

Новости. Погода
15:11, 16 Января 2022
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Во второй половине дня в Карелию придет сильный ветер, сообщили в региональном МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 16 января с сохранением в начале ночи 17 января местами по республике ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с.
Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория Карелии.

МЧС советует:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводск идет сильный ветер.

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Комментарии

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кир
2022-01-16 15:25:45
Дворники во дворах не работают. Давно кнут не ходил по их спинам. А что скажут наши либеральные? :)
Гость
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