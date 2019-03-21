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Новости. Общество
17:20, 21 Марта 2019
фото: ТАСС / Владимир Смирнов

МЧС Карелии предупреждает об опасности выхода на лед

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В ряде районов республики уже запрещен выход на лед водоемов, сообщили в МЧС Карелии.

В результате сложившейся ситуации, в ряде районов Карелияи были изданы и вступили в силу нормативно-правовые акты (постановления) администраций районов по запрету выхода на лед, для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения в весеннее половодье 2019 года.

Так, с 25 февраля 2019 года запрещено выходить на лед на реках Тохмайоки и Хелюлянйоки в Сортавальском районе, с 18 марта на водоёмы Лахденпохского муниципального района.

В Пудожском районе, также как и в Медвежьегорском районе, запрет выхода на лед вступит в силу с 22 марта, в Питкярантском районе с 25 марта. В Олонецком районе запрещен выход населения, а также выезд всех видов транспортных средств на лед рек и Ладожского озера с 27 марта, а с 1 апреля на все остальные водоемы района.

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