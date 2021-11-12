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12.12.2021 19:00

МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Карелии

Новости. Погода
14:19, 13 Декабря 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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На южные районы республики обрушится сильный снег.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 13 декабря 2021 местами по южным районам Карелии ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 10 муниципальных образований: Петрозаводский ГО, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также город Петрозаводск.

МЧС рекомендует не приближаться к провисшим проводам, не рубить самостоятельно упавшие на них деревья. Также рекомендуется ограничить поездки на личном транспорте, иметь запас топлива и инструмент в автомобиле, не оставлять машины возле слабо укрепленных конструкций, кровли и больших деревьев, а также ограничить нахождение на улице детей и не ходить по пешеходным подвесным мостам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (8142) 79-99-99.

Ранее Упрдор «Кола» предупредила водителей о сложной обстановке на дорогах из-за снегопадов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-13 15:59:17
Придет заноза и закатит истерику. Ну её, - сказал кот. Лучше бы не приходила. :)
Изя
2021-12-13 16:08:38
кир, так и не придет тогда )))
Кеша
2021-12-13 15:09:40
Мда , комментарии ужасные .
Hовый
2021-12-13 14:26:34
Пофиг. У нас сити рифмоплет есть.
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