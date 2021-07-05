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МЧС предупреждает об аномальной жаре, надвигающейся на Карелию

Новости. Погода
13:21, 06 Июля 2021
фото: pixabay

Температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы, сообщили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, с 7 по 12 июля в большинстве районов Карелии и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов будет выше климатической нормы (норма от +15 до +16,5 градусов).

Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС напомнили: если вам нужна помощь спасателей и пожарных, звоните по телефонам «101» и «112».

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Комментарии

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кир
2021-07-06 13:39:25
Хана.
David.
2021-07-06 13:53:33
кир, очень хорошо!
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