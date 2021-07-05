МЧС предупреждает об аномальной жаре, надвигающейся на Карелию

Температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы, сообщили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, с 7 по 12 июля в большинстве районов Карелии и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов будет выше климатической нормы (норма от +15 до +16,5 градусов).

Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС напомнили: если вам нужна помощь спасателей и пожарных, звоните по телефонам «101» и «112».