МЧС России хочет создать единую систему защиты населения

МЧС планирует создать систему защиты населения, объединив Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и систему Гражданской обороны (ГО), пишут РИА Новости.

"На сегодняшний день все законодательные вопросы проработаны и нуждаются в общественном обсуждении. Объединение двух систем позволит оптимизировать работу и снизить административные барьеры, повысить роль и эффективность гражданской обороны", — сказал на открытии научно-практической конференции, проходящей на базе ВНИИ ГО ЧС, заместитель главы МЧС Павел Барышев.

Как пишут РИА Новости, участники мероприятия обсудили также подходы к созданию правовой и организационной баз будущей единой системы.

По словам директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Олега Мануйло, у РСЧС и ГО практически идентичные органы управления и во многом схожие задачи.

"Обе масштабные системы защиты населения и территорий страны, РСЧС и ГО, имеют единое ресурсное обеспечение, применяют одни и те же способы защиты населения и территорий. Однако у каждой существует свое нормативное правовое поле", — отметил он.

По мнению участников конференции, создание единой системы поможет сэкономить средства, а также повысить уровень защиты населения, материальных и культурных ценностей как в мирное, так и в военное время.