Мебель из гранита появилась на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Набережная Онежского озера в Петрозаводске пополнилась двумя новыми арт-объектами.

Диван весом 2,5 тонны из гранита Винга и кресло из гранита Хибинит, которое весит две тонны, появились на Онежской набережной в Петрозаводске. Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский.

Арт-объекты были подарены городу компанией «Карелфорум» и мастерами фирмы «Stone Market».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске учебная башня пожарных стала арт-объектом.