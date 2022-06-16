Мебель из гранита появилась на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Набережная Онежского озера в Петрозаводске пополнилась двумя новыми арт-объектами.
Диван весом 2,5 тонны из гранита Винга и кресло из гранита Хибинит, которое весит две тонны, появились на Онежской набережной в Петрозаводске. Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский.
Арт-объекты были подарены городу компанией «Карелфорум» и мастерами фирмы «Stone Market».
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске учебная башня пожарных стала арт-объектом.
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