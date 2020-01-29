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Мебель из массива впишется в любой интерьер

Новости. Экономика
07:00, 30 Января 2020
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От качества мебели зависит ее общий срок эксплуатации.

Важно обращать внимание на то, из чего сделаны шкаф, кровать или стол. Особое место в производстве мебели занимает массив. Речь идет о материале, который на 100% состоит из цельного куска древесины. Смотрите,  какие шедевры по приемлемой цене можно купить из натурального и экологически чистого материала.

Покупку мебели из массива дерева стоит рассматривать в свете особых качеств, которыми она обладает.

Экологичность. В условиях современного города все чаще хочется выбраться на природу и насладиться свежим воздухом. Мебель из массива не подарит вам воздух хвойного леса, но поможет быть немного ближе к природе, так как натуральный аромат дерева навсегда остается в готовой мебели. Не стоит забывать и про здоровье, так как дерево прекрасный антисептик и очиститель воздуха.

Прочность. Мебель из массива дерева прослужит не только вам и вашим детям, но и останется правнукам. Физические и химические особенности материала предотвращают образование трещин, а все сколы очень легко реставрировать.

Дизайн. Деревянная мебель все чаще занимает лидирующие позиции при разработке дизайна помещения. Причина такой любви дизайнеров связана с тем, что на поверхность мебели наносится неповторимый рисунок, автором которого стала сама природа.

Универсальность. Еще одной причиной популярности деревянной мебели стало то, что ее можно органично вписать в любой интерьер. Выбор упрощает и наличие большой цветовой гаммы от светлого бука до более темного дуба.

Цена. Безусловно, мебель из массива стоит дороже второсортных материалов, но стоимость мебели из массива доступна для многих. Цена на мебель формируется за счет вида древесины. Такие породы как береза и сосна не уступают в качестве, но стоят дешевле, чем дуб, бук или орех.

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