Мечта привела подростка из поселка Карелии на скамью подсудимых

В Олонецком районе несовершеннолетний местный житель угнал мопед, но так и не смог на нем покататься, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Олонецкому району обратился 61-летний житель одной из деревень и сообщил, что из его хозяйственной постройки похищен мопед отечественной марки. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - несовершеннолетнего жителя района. Как рассказал подросток, он давно мечтал о мопеде. Он знал, что в сарае хранится транспорт.

В один из осенних дней юноша молотком сломал навесной замок на хозпостройке, после чего похитил мопед и уехал на нём к себе домой, в соседнее село, где спрятал его в гараже. Впоследствии он собирался ездить на чужом транспорте, но план не осуществился.

Молодой человек был установлен полицейскими уже через пару дней. В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено владельцу.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.