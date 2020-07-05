Мечтавшая уехать из Петрозаводска женщина связалась с мошенниками

В полицию обратилась 39-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что с ее банковской карты были незаконно списаны пять тысяч рублей.

Как выяснилось, женщина решила купить железнодорожные билеты, не выходя из дома. В интернете она нашла сайт, создатель которого обещал всестороннюю помощь в оформлении проездных документов.

Женщина предоставила данные карты и лишилась денег.



Позже она поняла, что стала жертвой аферистов.

Проводится проверка.

Ранее жительница Карелии "купила" авиабилеты на фальшивом сайте и никуда не полетела.