Медик рассказал, как побороть осеннюю хандру

Побороть осеннюю хандру и сонливость помогут утренние упражнения, зеленый чай и бодрящие ароматические масла.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Утро хорошо начать хотя бы с небольшой зарядки. Упражнения помогут насытить кровь кислородом и проснуться. Если нет противопоказаний из-за наличия хронических заболеваний, то полезен контрастный душ. Утром организм обезвожен, поэтому до утреннего кофе полезно выпить стакан чистой воды. К завтраку хорошо добавить свежий апельсиновый сок, богатый витамином С", – отметил Тяжельников.

По его словам, во время рабочего дня для поднятия бодрости стоит пить зеленый чай вместо кофе, а также чаще проветривать помещение и по возможности выходить на улицу.

"Некоторые ароматические масла обладают бодрящим эффектом. Достаточно капнуть на салфетку каплю масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина, сосны и положить на рабочий стол. Возьмите с собой на работу горсть орехов и фрукты, которые тоже дадут дополнительную энергию, –добавил медик.

Он отметил, что нельзя поддаваться желанию отоспаться в выходные дни – это нарушит режим, лучше заменить дневной сон прогулкой.

"Я советую больше бывать на свежем воздухе в выходные. Даже небольшая пешая прогулка поможет вам успешно справиться с хандрой. Важно также одеваться по погоде и следить за питанием", – заключил специалист.