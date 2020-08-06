Медикам Карелии закупят около трех тысяч компьютеров

Компьютеры будут отправлены в центральные больницы и сельские ФАПы.

"Мы покупаем 2 703 компьютера, из них 1 300 – для организации новых рабочих мест и 1 403, исходя из выделенной субсидии, мы направляем на обновление парка старых компьютеров в медорганизациях", – сказал собеседник агентства.



Компьютеры отправятся в Республиканскую больницу им. Баранова, Детскую республиканскую больницу, а также петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи и другие медучреждения, в том числе в сельские ФАПы, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии со ссылкой на республиканский Минздрав.



Обновление и оснащение рабочих мест врачей происходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Согласно поставленным задачам, к концу 2021 года 75% медиков должны иметь собственный компьютер: как пояснили в ведомстве, такой расчет был сделан в Минздраве РФ. Он предполагает, что доступ к компьютеру будет у каждого врача. Этот показатель, с учетом вновь приобретенной техники, в Карелии выполнят на 90% к концу этого года.