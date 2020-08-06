890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии сократилось число пенсионеров
06.08.2020 18:40
Карелия оперативно готовится ко второй волне коронавируса 28
Сегодня 12:31
Власти требуют снести бытовку, испортившую вид Французских прудов в центре Петрозаводска 4
Сегодня 11:46
В Карелии за месяц убили 9 человек, а изнасиловали – 5 3
Сегодня 07:40
Десятки бродячих псов выловили за месяц на улицах Петрозаводска
06.08.2020 18:00
Заключенные Карелии осваивают иностранные языки
06.08.2020 18:20

Медикам Карелии закупят около трех тысяч компьютеров

Новости. Общество
14:11, 07 Августа 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
Загрузка...

Компьютеры будут отправлены в центральные больницы и сельские ФАПы.

"Мы покупаем 2 703 компьютера, из них 1 300 – для организации новых рабочих мест и 1 403, исходя из выделенной субсидии, мы направляем на обновление парка старых компьютеров в медорганизациях", – сказал собеседник агентства.

Компьютеры отправятся в Республиканскую больницу им. Баранова, Детскую республиканскую больницу, а также петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи и другие медучреждения, в том числе в сельские ФАПы, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии со ссылкой на республиканский Минздрав.

Обновление и оснащение рабочих мест врачей происходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Согласно поставленным задачам, к концу 2021 года 75% медиков должны иметь собственный компьютер: как пояснили в ведомстве, такой расчет был сделан в Минздраве РФ. Он предполагает, что доступ к компьютеру будет у каждого врача. Этот показатель, с учетом вновь приобретенной техники, в Карелии выполнят на 90% к концу этого года.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-07 15:18:01
УчОным на Пушкинской тоже закупали. Они дома обновили несколько поколений компьютеров в течение 30 - 40 лет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.07.2020, 15:42
Стало известно, чем не нравится пассажирам двухэтажный поезд "Карелия"
31.07.2020, 13:25
Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»