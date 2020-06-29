Медики будут получать стимулирующие выплаты до августа

Это следует из постановления правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Стимулирующие выплаты для медицинских работников, оказывавших помощь пациентам с COVID-19, продлили до конца августа, пишет издание "РИА Новости".

Ранее о том, что все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в июле и августе, заявил Владимир Путин. Глава государства также подчеркнул, что выплаты за особые условия труда не будут облагаться налогом.

Спецнадбавки для медиков, работающих с больными COVID-19, установили в начале апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер – 50 тысяч, для младшего медперсонала – 25 тысяч. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч, а фельдшеры, медсестры и водители машин – 25 тысяч рублей в месяц.



В июне только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медработников, в том числе более 71 тысячи врачей.