Выплаты медикам за борьбу с коронавирусом продлены еще на два месяца

Российским медикам необходимо сохранить все выплаты за борьбу с коронавирусом в июле и августе, заявил президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции с медицинскими работниками в преддверии Дня медика.

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", — заявил президент. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".