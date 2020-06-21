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Выплаты медикам за борьбу с коронавирусом продлены еще на два месяца

Новости. Общество
09:33, 22 Июня 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Российским медикам необходимо сохранить все выплаты за борьбу с коронавирусом в июле и августе, заявил президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции с медицинскими работниками в преддверии Дня медика.

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", — заявил президент.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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