Медики Карелии получат дополнительные выплаты

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что в декабре 2022 года правительство России приняло постановление, которое устанавливает дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников. Эти выплаты нацелены на усиление кадрового состава не только подразделений, где осуществляется скорая, первичная медико-санитарная помощь, но и центральных районных больниц.

Установлены следующие размеры выплат:

- врачебный персонал, оказывающий скорую медицинскую помощь – 11 500 рублей;

- фельдшеры и медицинские сёстры, оказывающие скорую медицинскую помощь – 7 000 рублей;

- врачебный персонал, оказывающий первичную помощь, в том числе в ЦРБ – 14 500 рублей;

- средний медицинский персонал, оказывающий первичную помощь, в том числе в ЦРБ – 6 500 рублей;

- врачебный персонал ЦРБ, за исключением оказывающего скорую и первичную помощь – 18 500 рублей;

- средний медицинский персонал ЦРБ, за исключением оказывающего скорую и первичную помощь – 8 000 рублей;

- врачебный персонал, осуществляющий прижизненные гистологические и цитологические исследования – 11 500 рублей;

- младший медицинский персонал – 4500 рублей.

По словам Михаила Охлопкова, выплаты будут осуществляться за счёт средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

«Ожидаем, что первые выплаты указанным категориям медицинских работников будут произведены до 25 февраля. Далее они будут производиться ежемесячно.

Отмечу, что социальные выплаты не являются заработной платой, из них не будет удерживаться подоходный налог, но к ним не применяются северный и районный коэффициенты», - пояснил министр.

Для медицинского персонала, который оказывает медицинскую помощь, не включённую в базовую программу обязательного медицинского страхования, регионам дано право устанавливать аналогичные выплаты за счёт средств региональных бюджетов.

Правительство Карелии проводит работу по установлению региональных социальных выплат медицинскому персоналу, оказывающему скорую, первичную медико-санитарную помощь и медицинскому персоналу центральных районных больниц по профилям «Психиатрия» «Наркология», «Фтизиатрия».

Как отмечается на странице главы Минздрава Карелии, по вопросам предоставления социальных выплат можно обратиться на телефон горячей линии 8 (905) 299-97-31, звонки принимаются в будние дни с 9-00 до 17-00 часов.