Медкабинеты на колесах появятся в четырех районах Карелии

Шесть новых мобильных медкабинетов на колёсах будут работать в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Как сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, мобильные медкабинеты получили по линии Минпромторга.

«Это принципиально новые мобильные медкабинеты. Главное их отличие — автономность. Своё электропитание, отопление, подогрев воды, помещения для приема пациентов и отдельные смотровые кабинеты, — пояснил глава Карелии. — В ФАПах на колёсах есть медицинская мебель и современное оборудование — электрокардиограф, дефибриллятор, гинекологическое кресло, фармацевтический холодильник, биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови, аппарат искусственной вентиляции легких».

По словам руководителя республики, по одному ФАПу на колесах достанется Пудожской, Калевальской, Сортавальской и Кемской ЦРБ, а два передадут поликлиникам Петрозаводска.

Мобильные ФАПы можно использовать для проведения профосмотров, вакцинации выездов узких специалистов в отдалённые районы.