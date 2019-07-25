Медведь напал на дачника в Карелии

В Костомукше дачник госпитализирован после нападения медведя.

Как сообщается на сайте "Новости Костомокши", в мнувшую среду, 24 июля, в Межрайонную больницу привезли дачника с укушенными ранами предплечья.

Случай произошел в СОТ "Родник". К мужчине навстречу выбежал медвежонок, и он решил погладить зверя. Через какое-то время из леса вышла медведица и укусила костомукшанина за руку.

Обстоятельства произошедшего ещё выясняются.

По словам главного врача Евгения Шубина, пациента находится в состоянии средней тяжести, ему проведена операция.