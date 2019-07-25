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Новости. Происшествия
12:14, 25 Июля 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Медведь напал на дачника в Карелии

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В Костомукше дачник госпитализирован после нападения медведя.

Как сообщается на сайте "Новости Костомокши", в мнувшую среду, 24 июля, в Межрайонную больницу привезли дачника с укушенными ранами предплечья.

Случай произошел в СОТ "Родник". К мужчине навстречу выбежал медвежонок, и он решил погладить зверя. Через какое-то время из леса вышла медведица и укусила костомукшанина за руку.

Обстоятельства произошедшего ещё выясняются.

По словам главного врача Евгения Шубина, пациента находится в состоянии средней тяжести, ему проведена операция.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-25 12:50:34
Ума нет, теперь калека :)
Гость
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