Медведь напал на дачника в Карелии

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В Костомукше дачник госпитализирован после нападения медведя.
Как сообщается на сайте "Новости Костомокши", в мнувшую среду, 24 июля, в Межрайонную больницу привезли дачника с укушенными ранами предплечья.
Случай произошел в СОТ "Родник". К мужчине навстречу выбежал медвежонок, и он решил погладить зверя. Через какое-то время из леса вышла медведица и укусила костомукшанина за руку.
Обстоятельства произошедшего ещё выясняются.
По словам главного врача Евгения Шубина, пациента находится в состоянии средней тяжести, ему проведена операция.
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