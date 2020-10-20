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Медведь прошел по лестнице в 129 ступеней в заповеднике на севере Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:39, 21 Октября 2020
фото: © паблик Вконтакте заповедника "Костомукшский"
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Косолапый обитатель заповедника "Костомукшский" пользуется инфраструктурой маршрута на Царь-порог.

В паблике заповедника "Костомукшский" выложили фото со следами медведя, которые он оставил на первом снеге.  

"На только что выпавшем снеге хорошо видны следы. Поэтому мы сразу заметили, что кто-то пользовался инфраструктурой маршрута на Царь-порог: на лестницах и настилах чётко отпечатались очертания чьих-то подошв", - пишут в паблике.

Оставил следы местный житель - медведь.

"Не хочет косолапый идти по пересечённой местности, где лапы будут колоть ветки, шишки и иголки. Он выбирает деревянный настил, а в горку забирается по лестнице. Все 129 ступеней преодолел, ни одной не пропустил", - отметили сотрудники заповедника.

Ранее лесной олень устроил гарем в национальном парке Карелии.

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